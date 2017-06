Aufblasbare Sonderform „Urlaubsguru“ im Einsatz

Vor Kurzem haben wir über die Herstellung der aufblasbare Sonderform „Urlaubsguru“ berichtet. Aufblasbare Produktnachbildungen und Sonderformen nach Wünschen der Kunden sind für Werbedisplay-Hersteller immer eine besondere Herausforderung.

Die Display-Max GmbH aus Stockach am Bodensee hat fast 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich! Um eine originalgetreue aufblasbare Produktnachbildung und Sonderformen herzustellen, wird zunächst die Form der Produktnachbildung als Schnittmuster umgesetzt. Die aufblasbaren Sonderformen werden dann, nach dem Nähen durch die Luftbefüllung “in Form” gebracht. Die gigantischen aufblasbaren Sonderformen werden über kleine und leise Dauergebläse automatisch mit Luft befüllt und benötigen lediglich einen Stromanschluss für den Betrieb. Der kürzlich gefertigte, aufblasbare Urlaubsguru von Urlaubsguru kam nun bereits in mehreren Deutschen Städten zum Einsatz. Er ist der ideale Blickfang für jeden Eventlocation! Insgesamt drei der aufblasbaren Sonderformen sind derzeit deutschlandweit im Einsatz und reisen von Einsatzort zu Einsatzort. Unsere Inflatables entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und sind aufgrund des kleinen Packmasses und der leisen Dauergebläse besonders einfach im Handling und schnell aufbaubar. Einmal aufgeblasen, sind sie nicht mehr zu übersehen!