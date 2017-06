Für Unternehmen wird es immer schwieriger aus der Masse herauszustechen. Um so wichtiger ist es daher oft teure Events strategisch zu Planen, richtig auszustatten und passend zu evaluieren.

Kundenveranstaltungen, POS und Sportevents sind heute ein fester Bestandteil des Marketingmixed. Doch um so mehr sich Events bei Marketern an Beliebtheit erfreuen, um so höher ist der Sättigungsgrad bei den Kunden. Sie wählen heute ganz genau aus, welche Events sie besuchen, und welche eben nicht. Es kommt daher um so mehr darauf an aus der Masse herauszustechen. Vorab bereits durch eine passende online Strategie, auf dem Event selbst durch eine auffallende Eventausstattung und hinterher mittels einer passenden Evaluation.



Diese 9 Tipps für erfolgreiches Eventmarketing helfen Ihnen, ganz vorne mit dabei zu sein:

1. Planen Sie rechtzeitig und strategisch

Zunächst einmal sollten Sie die Frage stellen, welches Ziel sie mit ihrem Kundenevent erreichen möchten. Soll ein neues Produkt eingeführt werden, oder möchten Sie Bestandskunden binden? Anschließend stellt sich die Frage des Budgets und der korrekten Zeitlinie. Planen Sie rechtzeitig im Voraus, da immer unerwartete Verzögerungen drohen.

2. Setzen Sie die passende Eventmanagment Software ein

die Passende Eventmanagment.Software kann Sie im gesamten Prozess unterstützten und so den Ablauf Optimieren. Anbieter gibt es viele. Stellen Sie zunächst ihre Bedürfnisse klar und wählen Sie dann die Software, welche diese am besten erfüllt

3. Wählen sie die richtige Online Strategie

Viele Events stehen und fallen heute mit der richtigen Online-Strategie. Zunächst einmal sollten sie für jedes Event eine separate Landingpage erstellen, auf welche sie auf ihrer Homepage verlinken. Wichtig ist dann vor allem das korrekte Social Media Marketing über Facebook & Co.

4. Sprechen Sie ihre Kunden konkret an

Um so persönlicher Sie ihre Bestandskunden ansprechen, um so besser. Bei Bestandskunden kommt durchaus auch ein persönlicher Brief in Frage, doch auch gute gemachte Newsletter mit Link auf die Landingpage bieten sich an. Um Neukunden auf sich aufmerksam zu machen bieten sich vor allem gut messbare Onlineaktionen an.

5. Binden Sie Partner mit ein

Binden Sie Partner auf Ihrem Werbematerial mit ein, oder laden Sie Firmen, deren Angebot das ihre ergänzt, auf das Event mit ein. So verdoppelt sich nicht nur die Werbewirkung, es reduzieren sich auch die eigenen Kosten.

6. Wählen sie die passende Eventausstattung

Eine Eventausstattung muss nicht nur das Markenbild wiedergeben, sie sollte auch auffällig sein, schnell auf- und abbaubar und langlebig. Wichtig ist vor allem das rundum Branding, so dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Hier bieten sich bedruckte Beschlags und Eventzelte an sowie bedruckte Eventmöbel. Manche Anbieter haben bereits passende Produktkombinationen für die am häufisten angefragen Eventausstattungen zusammen gestellt.

7. Nehmen sie nur motiviertes Personal

Jeder Mitarbeiter, der auf einem Kundenventen anwesend ist, stellt ihre Marke da! Das Personal muss daher immer freundlich und höflich sein sowie einen professionellen Eindruck erwecken. Motivieren Sie daher ihre Mitarbeiter und schulen Sie diese vorher ausreichend!

8. Wählen Sie den passenden Termin

Der passende Termin ist ausschlaggebend für den Erfolg eines Events. Stellen Sie sicher, dass am selben Tag keine Ferienzeit ist oder kein anderes großes Event stattfindet, welches die selbe Zielgruppe anspricht.

9. Evaluieren und adaptieren Sie

Setzten Sie sich nach dem Event mit ihrem Team zusammen und stellen Sie sich die Frage, welches ihrer Ziele sie erreicht haben und welches nicht. Adaptieren sie ihr Konzept.