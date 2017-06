L-Banner, X-Banner oder Roll Up Display Banner?

Machmal kann es schwierig sein, verschiedenen Bannerformate voneinander zu unterscheiden. So ähneln sich beispielsweise L-Banner, X-Banner und Rollup Banner auf den ersten Blick ungemein. Größe und Standardformate sind sehr ähnlich uns auch das Aufstellprinzip gleicht sich. Alle drei Werbedisplay-Formate sind hochformatig bedruckte Banner, die durch eine mittig eingesteckte Haltestange an der Rückseite gehalten werden.

Unterschiede ergeben sich jedoch in der Befestigung der Werbebanner: Während jedoch beim Rollup Banner der Bannerdruck nur oben mit einer Klemmleiste ausgestattet ist, ist der Druck beim L-Banner sowohl oben als auch unten eingeklemmt. Beim X-Banner hingegen ist der Print an vier Ecken geöst und dann verspannt.

X-Banner Werbedispays

Das X-Banner ist ein sehr formschönes und leichtes Display, bei dem der an vier Ecken geöste Print mittels eines x-förmigen Gestells verspannt wird. Die Ösen im Digitaldruck werden einfach über die Befestigungshaken gestülpt und fertig. Ein Wechsel des Druckes ist daher überaus einfach. Ausserdem benötigt ein X-Banner nur sehr wenig Standfläche. X-Banner eigen sich vor allem für Indoor Einsatz.

Roll Up Display Banner

Rollup Banner bieten eine großzügige Fläche für Ihre Werbebotschaft und gehören zu den beliebtesten Werbedispalys. Für jeden Anwendungszweck findet sich die richtige Größe. Breiten zwischen 800 und 1000 mm sind gebräuchlich, leicht zu transportieren und meistens groß genug, um Grafiken gut erkennbar zu präsentieren. Auch breitere Roll up Displays bis 2000 oder 3000 mm sind erhältlich und eignen sich besonders gut als Messewand oder Rückwand.Der Werbedruck des Rollup Banners wird unten auf die Schiene aufgeklebt und oben in die Schiene eingeklemmt. Bei den meisten Roll Up Displays können die Banner Motive dennoch mit wenigen Handgriffen gewechselt werden. Um den Wechsel durchführen zu können, muss jedoch anders als beim X- oder L- Banner zunächst der Spannmechanismus des Displays deaktiviert werden. Unten ist hier das Banner an einer Spannrolle festgeklebt, die sich in einer schützenden Alu-Kassette befindet. Das gespannte Banner kann somit in der Alu-Kassette sicher verstaut und für den Gebrauch aus der Kassette mit Spannmechanismus herausgezogen werden.

L-Banner

Da L-Banner sowohl oben als auch unten über eine Klemmleiste verfügen, ist der Bannertausch hier besonders einfach. Mit dem Klemmverschluss der Teleskopstange lässt sich das L-Banner zudem anders als der X-Banner oder das Rollup Display Banner auf beliebige Höhe feststellen. Es können Werbebanner von 160-220 cm eingespannt werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden:

Rollup Display:

Schützende & robuste Alu-Kassette, aber umständlicher Motivwechsel. Der Vorteil liegt bei diesem Werbedisplay bei der sicheren Verwahrung und dem einfachen Transport.

L-Banner:

Einfache Motivwechsel, aber keine schützende Alu-Kassette. Beim L-Banner ist das zusammengerollte System beim Transport trotz Transporttasche nicht so gut geschützt wie das Roll Up Display. Der Wechsel des Werbebanners jedoch ist durch die Klemmleisten sehr einfach. Vorteilhaft ist auch die Verstellbare Höhe des Werbedisplays.

X-Banner:

Einfacher Motivwechsel, keine schützende Kassette: Das X-Banner ist sehr formschön und der Motivwechsel ist einfach: Im Gegensatz zum L-Banner ist es aber nicht in der Höhe verstellbar und die schützende Alu-Kassette des Rollup-Dispalys fehlt.