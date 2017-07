5 Phasen Checkliste für eine gelungene Eventplanung

Eventplanung kann so einfach sein – und doch so schwer. Denn man muss immer auch mit dem Unvorhergesehenem rechnen! Unsere Checkliste zur Eventplanung soll Ihnen helfen, Ihr Event vorab so gut wie möglich zu strukturieren und zu planen, so dass nichts dem Zufall überlassen wird!

Eventplanung Phase 1 – Grundkonzept

Definieren Sie Ihre Ziele

Finden Sie das optimale Targeting / Publikum

Finden Sie einen roten Faden oder ein Motto für Ihr Event

Legen Sie in Datum UND ein Ersatzdatum fest. Achten Sie unbedingt auf Feiertage oder andere Großveranstaltungen

Legen Sie die Eckdaten fest (Teilnehmerzahl, Dauer, Budget…)

Legen Sie den Ort fest und ermitteln Sie einen Ersatzort. Achten Sie dabei darauf, dass der Ort für alle gut zu erreichen ist und noch zur Verfügung steht.

Eventplanung Phase 2 – Grobplanung

Arbeiten Sie die Eckdaten zu einem Konzept aus

Besprechen Sie das Konzept intern und lassen sich ggf. Budgets freigeben

Stimmen Sie die Projektorganisation ab: wer übernimmt was und wo müssen Dienstleister hinzugezogen werden

Machen Sie einen Terminplan

Eventplanung Phase 3 – Detailplanung

Programm final festlegen

Eventlocation spätestens jetzt reservieren

Eventdiestleister verpflichten (Catering, Musik, Fotograf…)

Werbedisplays und Marketingmaterial bestellen

PR vorbereiten

Infrastruktur der Eventlocation testen

ggf. Anreiseplan organisieren

Sicherheitskonzept erstellen

Eventplanung Phase 4 – Live am Event

Aufgaben klar verteilen

Personal rechtzeitig briefen

Rechtzeitig Aufbauen (Mobiliar, Technik…)

Empfang der Gäste planen

Verabschiedung der Gäste planen

Eventplanung Phase 5 – Nach dem Event

Abbau der Infrastruktur

Reinigung

Debriefing an Mitarbeiter und Partner

Evaluation des Events und Verbesserungsvorschläge

Dankesmail oder Brief an Gäste und Partner

PR nachbereiten

Begleitende Massnahmen