Aufblasbare Torwand sorgt für Spaß bei der Seeüberquerung Zürichsee

Die Seeüberquerung des Zürichsees ist jedes Jahr eines der Mega-Events der Schweiz! Am 5. Juli war es wieder so weit: Mehr als 10.000 Schwimmer stürzten sich in den Zürichsee um am anderen Ende glücklich und hungrig anzukommen. Als einer der Hauptsponsoren des Events sorgte die Genossenschaft Migros Zürich dabei nicht nur für ein hervorragendes Catering, sondern mit der aufblasbaren Torwand auch noch für viel Spaß! Das klassische Torwandschießen ist vor allem aus dem Sportstudio bekannt. Es erfreut sich inzwischen jedoch nicht nur unter Fussbalfans an großer Beliebtheit. Die rundum gebrandete Torwand von Mirgros sorgte bei der Seeüberquerung vor allem bei den Kleinen für große Freude. Nicht nur, weil die Zuschauer beim Beobachten der Schützen auf ihre Kosten kamen, sondern vor allem weil es viele Sofortpreise und Einkaufsgutscheine von Migros zu gewinnen gab. Aufblasbare Torwände gehören vor allem bei Sportevents zu beliebten Werbeträgern, da sie immer für gute Unterhaltung sorgen. Der Brandingeffekt ist daher um so größer. Die aufblasbare Torwand wurde individuell nach dem Wunsch des Kunden gefertigt und von der Display-Max GmbH direkt am Bodensee gefertigt. Bei dem bekannten Hersteller von Inflatables und anderen Werbeträgern gibt es die aufblasbaren Tore in verschiedensten Ausführungen und Größen.