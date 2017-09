Beachflag Werbefahnen im Überblick

Sie kennen sie bestimmt: Werbefahnen sind von heutigen Events und Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Doch wissen Sie auch, was der unterschied zwischen einer Beachflag, einem Flying Banner oder einer PIN-Flag ist? Und wissen Sie in welchen Größen und Ausführungen es diese Beachflag Werbefahnen gibt? Wir klären Sie auf!

Beachflag Werbefahnen versus Hissfahnen

Der Begriff Beachflag ist das neudeutsche Wort für Werbefahne, wobei hiermit mobile, am Boden stehende Fahnen gemeint sind, die sich auf Events schnell auf- und abbauen, sowie umstellen lassen. Nicht verwechseln sollten Sie diese mit auf Fahnenmasten fest installierten Werbefahnen, wie sie häufig vor Firmengebäuden oder Hotels zu finden sind. Die unschlagbaren Vorteile der Beachflag sind deren einfacher Aufbau sowie ihre Mobilität.

Beachflag Formen

Es gibt Beachflags in drei, beziehungsweise neudrings vier etablierten Formen:

1. Dropflags: Dropflags sind die Klassiker unter den Beachflags. Da der Druck gespannt ist, ist er immer gut lesbar.

2. Flying Banner: Flying Banner sind die formschöne Beachflag-Variante für Event- und Sportmarketing. Die Fahne kann bei Flying Banner Systemen frei schwingen, was den besonderen Effekt dieser Werbefahne ausmacht.

3. Square Flags: Square Flags erinnern mit der großformatige Werbefläche und der rechteckigen Form am meisten an die klassischen Hissfahne.

4. Pin-Flags: Pin Flags sind die neuste Variante der Beachflags. Sie sind der Form des Stecknadelkopfes nachempfunden und eigenen sich besonders gut zur Markierung von Locations.

Beachflag Größen

Die Größen der Beachflags variieren je nach ausgewählter Form. Die kleinste Variante ist die Pin-Flag S mit 165 cm – die größte hingegen der Flying Banner L mit 530 cm. Je nach Location und Einsatzzweck können unterschiedliche Beachflag Größen passend sein. Vor Landengeschäften beispielsweise eignen sich eher kleinformatige Pin-Flags oder Dropflags, während auf Events oft größere Formate zum Einsatz kommen.

Beachflag Druck

Beachflag Werbefahnen können ein- oder zweiseitig bedruckt werden. Welche Variante für Sie die richtige ist, hängt vor allem von Standort der Werbefahne ab. Beidseitig bedruckte Beachflags sind ideal für Messen und Events, bei welchen die Fahne frei steht. Der Logodruck und die Werbebotschaft sind bei dieser Druckvariante von allen Seiten sichtbar. Aufgrund des dickeren Stoffes sind die Beachflags mit doppelseitigen Druck ausserdem widerstandsfähiger und eigenen sich für den mehrmaligen Auf- und Abbau.

Steht die Werbefahne jedoch mit dem Rücken zu einer Wand oder zu einem Zelt, so dass der Druck sowieso nur von einer Seite her sichtbar ist, genügt der einseitige Beachflag Druck.

In jedem Fall ist es wichtig, die Druckdaten korrekt anzulegen um so das beste Druckergebniss zu erhalten. Wie sie die Druckdaten für ihr Werbedisplay optimal anlegen, erfahren Sie in unserem Leitfaden für Druckdaten.

Beachflag Material

Das Gestänge der Werbefahnen besteht optimaler weise aus einem Carbonmast. Durch ihre Biegsamkeit an der Oberseite ist die Beachflag gleichzeitig stabil und flexibel. Die Fahne ist immer optimal gespannt. Der Beachflag-Mast wiegt sehr weniger und die Werbefahne ist einfach transportierbar und aufbaubar.

Neben dem Mast ist der Drehbolzen von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Werbefahne. Der Rotator ist der Bolzen, um den sich alles dreht. Ihre Beachflag schwingt so immer im Wind mit. Um dem Verschleiß durch häufige Drehbewegungen entgegenzuwirken, werden in Beachflags optimalerweise nur Drehbolzen aus sehr robustem Material eingesetzt. Auch der Fahnenstoff muss robust und reissfest sein.

Beachflag Halterung

Die ideale Halterung für Ihre Beachflag hängt vom jeweiligen Einsatzort ab. Am Häufigsten kommt die Beachflag Bodenplatte zum Einsatz, da die Werbefahnen so immer stabil stehen und keine Stolperfallen bilden. Ist jedoch häufiges Umstellen nötig, eignet sich gerade bei Indoor Einsätzen vor allem der Kreuzfuss. Auf Wiesen oder im Schnee hingegen kommt häufig der Erdsppies zum Einsatz. Es gibt jedoch noch weitere Beachflag Halterungen, wie zum Beispiel Wandhalterungen, Autohalterungen oder ähnliches.

