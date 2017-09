Bedruckte Leuchtsäule eckig lässt Visitklagenfurt beim IRONMAN Austria erstrahlen

Am 2. Juli stürzten sich über 3.000 Athleten aus über 60 Nationen beim IRONMAN Austria in den Wettkampf. Die Veranstaltung in Klagenfurt am Wörthersee wird unter den Athleten zu den schönsten Triathlon-Rennen der Welt gezählt. Als Österreichs südlichste Landeshauptstadt verfügt Klagenfurt über eine optimale touristische Infrastruktur. Der Tourismusverband darf daher beim IRONMAN Austria nicht fehlen.

Visitklagenfurt präsentierte sich mit einem eigenen Messestand bestehend aus einem Faltzelt 3×3 Meter sowie einer rundum gebrandeten, aufblasbaren Werbesäule. Aufblasbare Werbesäulen bieten optimale Werbewirksamkeit für Sportevents und Messen. Sie gehören zu den Klassikern unter den Inflatables und verbreiten aufgrund der integrierten LED Beleuchtung auch abends oder an trüben Tagen eine schöne Stimmung. Die leuchtend blaue Werbesäule eckig mit 4 Metern Höhe für Visitklagenfurt war der absolute Blickfang des IRONMAN Austria:

Der Wettkampf startete in den frühen Morgenstunden mit der ersten Disziplin. Für die Schwimmer zeigte sich der See mit durchschnittlich 22° C von seiner schönsten Seite. Die anschließende Radstrecke war ebenso schnell wie herausfordernd und hat durchaus Tour de France-Charakter, insbesondere durch die zwei Berganstiege pro Runde. Die Laufstrecke entlang des Seeufers und inmitten der Altstadt machen die 226 Wettkampfkilometer komplett.

Bei Sportevents wie dem IRNOMAN sind Werbesäulen äußerst beliebt. Es gibt sie standardmäßig in den Größen von 3 bis 5 Metern. Größere Werbesäulen können als Sonderformen beispielsweise von der Display-Max GmbH am Bodensee gefertigt werden. Neben der eckigen Variante, steht auch die klassische, runde Werbesäule zur Verfügung. Werbesäulen können mit Gebläse, die eine ständige Stromzufuhr benötigen, oder als pneumatische Säulen ohne Gebläse geliefert werden. Für Outdoor-Events wie den IRONMANN Austria sind pneumatische Werbesäulen ideal, da sie auch an unwegsamen Locations ohne Stromanschluss aufgebaut werden können. Die hochwertigen Werbe – Leuchtsäulen aus leichtem Polyestergewebe sind auf einem robusten, wetterfesten Sockel montiert. Dieser Sockel dient gleichzeitig als Tragetasche und beinhaltet neben dem geräuscharmen Lüfter auch eine leuchtstarke Lichteinheit. Die rundum bedruckten Hüllen können jederzeit ausgewechselt werden, so dass die Werbesäulen für unterschiedliche Events mit unterschiedlichen Branding aus lichtechten Sublimationsdruck ausgestattet werden können.