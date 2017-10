Die beliebtesten Werbedisplays im Laden und am POS

Am POS hat der Kunde direkten Kontakt zu ihrem Angebot – die Kaufentscheidung steht unmittelbar bevor. Um diesen Impuls zu fördern gibt es verschiedene Massnahmen. Werbedisplays helfen an dieser Stelle nicht nur um die Wahre besser zu präsentieren und zu erklären, sie tragen auch unmittelbar zur Kaufentscheidung bei. Denn alle zum Produkt wesentlichen Informationen können mit Hilfe eines Werbedisplays übermittelt werden. Die Werbedisplays sind somit zugleich Kaufanreiz und Informationsquelle.Wir stellen Ihnen hier die beliebtesten und nützlichsten Werbedisplays für den POS und das Ladengeschäft vor!

Werbedisplays vor dem POS oder Ladengeschäft

Bereits vor dem POS lohnt sich der Einsatz von Werbedispalys, um den Kunden einen Anreiz zu geben, den POS zu betreten. Besonders beliebte Werbedisplays sind hierfür Kundenstopper und Beachflags.

Kundenstopper

Mit einem informativen Kundenstopper, auf welchem sie Sonderangebote oder besondere Eigenschaften ihres Produktes, so genante USPs, darstellen, machen Sie potentielle Kunden unmittelbar auf ihr Produkt aufmerksam und locken sie so an ihren POS beziehungsweise in ihren Laden.Der Kundenstopper ist daher ein besonders beliebtes Werbedisplay direkt vor dem POS. Der Druck des Kundenstoppers kann jederzeit einfach und günstig ausgetauscht werden, so dass er sich gut eignet um beispielsweise auf Sonderaktionen hinzuweisen.

Beachflag

Beachflags sind erheblich höher, als Kundenstopper und daher bereits von weitem sichtbar. Das flattern der Fahne im Wind erregt zusätzliche Aufmerksamkeit. Beachflags sind, genauso wie Kundenstopper, besonders beliebte Werbedispalys um auf einen bestimmten POS aufmerksam zu machen. Der Druck ist dabei jedoch oft weniger Produktbezogen, als viel mehr Markenbezogen.

Werbedisplays am POS oder Ladengeschäft

Im POS oder im Laden geht es nun darum, den Kund von einem bestimmten Produkt zu überzeugen. Hierfür muss das Produkt zum einen gut präsentiert sein, zum anderen sollte auch genug Information zum Produkt zu finden sein.

Rollup-Displays

Rollup-Displays nehmen wenig Platz weg und bieten viel Fläche für Informationen. Diese Werbedisplays eigenen sich daher besonders gut um direkt beim Produkt nochmal die wichtigsten Punkte, die für einen Kauf sprechen, zusammen zu fassen. Darüber hinaus kann bei vielen Modellen der Druck einfach ausgetauscht werden. Das Werbedisplay kann aufgrund des geringen Gewichts auch innerhalb des POS beliebig oft umgestellt werden.

Promotiontheken

Promotiontheken sind perfekte Werbedisplays um Produkte zu präsentieren und weitere Informationen über das Produkt bereitzuhalten. Hier kann zudem ein Mitarbeiter platziert werden, der für die persönliche Ansprache Sorge trägt.

Darüber hinaus gibt es viele andere Werbedisplays, die je nach Einsatzzweck und Ort passend sein können. Eine persönliche Beratung beim Kauf eines Werbedisplays, wie sie beispielsweise die Display-Max GmbH aus Stockach am Bodensee bietet, ist daher immer anzuraten! Bei größeren Aktionen können zum Beispiel Werbezelte oder aufblasbare Displays, so genante Inflatables, große Wirkung erzielen!