Riesen Kaffeebecher macht auf Müllproblem aufmerksam

Das AWM München hat den Kaffeebechern den Kampf angesagt: unglaubliche 190.000 Kaffee-Pappbecher vermüllen täglich die Stadt, das sind fast 70.000.000 jedes Jahr. Das muss nicht sein!

Um möglichst viele Passanten auf das Problem aufmerksam zu machen, stellt das AWM an strategischen Positionen in München drei Wochen lang Tag und Nacht drei fünf Meter hohe aufblasbare Riesen-Kaffeebecher auf. Das besondere an den aufblasbaren Sonderderformen ist, dass diese aufgrund des 500 kg schweren Ballasts nicht abgespannt werden müssen, so dass Passanten unmittelbar an die Becher herantreten können. Zudem ist im Inneren eine LED Beleuchtung verbaut, damit die Becher auch nachts Aufmerksamkeit erregen. Die aufwändigen Sonderformen des Coffee-to-go Bechers wurden von der Display-Max GmbH am Bodensee speziell für das AWM nach deren Anforderungen gefertigt.

Zum Start der Aktion stehen die aufblasbaren Sonderformen direkt am Marienplatz, am Stachus und am Harras. So sollen die Münchner auf die steigende Flut der Coffee-to-go Pappbecher aufmerksam gemacht werden.

Hier ein paar Zahlen, um das Ausmaß der Pappbecher Flut zu verdeutlichen:

In Deutschland werden jährlich 2,8 Milliarden Pappbecher verbraucht, für deren Produktion 43.000 Bäume gefällt, 1,5 Millionen Liter Wasser verbraucht und 320 Millionen KWh Strom benötigt werden. Das ganze erzeugt 111.000 Tonnen CO2 und 40.000 Tonnen Abfall.

Dabei gibt es gute Alternativen zum Pappbecher: In vielen Cafés ist es inzwischen sogar erwünscht, dass Kunden ihre eigenen Becher mitbringen – oft gibt es dafür sogar kleine Rabatte. Auch gibt es in München 200 Pfand-Stationen für das Mehrwegsystem RECUP. Aber ganz abgesehen davon… ist es nicht viel schöner, einen Kaffee aus der Tasse und im Glas zu trinken und dabei vielleicht auch mal 30 Minuten Pause einzulegen?

Die Aktion hat nicht zuletzt auch wegen der auffälligen aufblasbaren Sonderformen bereits viel Aufmerksamkeit in der Presse erregt. Neben der Süddeutschen Zeitung berichteten auch der BR, Spiegel und Focus – hoffentlich können so möglichst viele Menschen überzeugt werden, in Zukunft auf einweg Coffee-to-go Becher zu verzichten!