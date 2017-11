Display-Max GmbH sucht Verstärkung im Vertrieb

Der renommierte Werbedisplay Hersteller Display-Max GmbH aus Stockach am Bodensee sucht einen Mitarbeiter (m/w) im Vertrieb in Vollzeit. Die Stellenausschreibung lautet folgendermaßen:

Wir sind einer der führenden Hersteller im Werbemittelbereich in Deutschland und der Schweiz. Stets innovativ und kreativ wird unsere Produktpalette weiter optimiert.Unsere Unternehmenskultur: eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und unseren Kunden schaffen Zusammenhalt und Freude an der Arbeit.Wir wollen, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, weiterhin wachsen.Um den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens zu gewährleisten und weiter ausbauen zu können, suchen wir für unseren Standort in Stockach, engagierte Verkaufstalente. Wir qualifizieren Sie Schritt für Schritt für den Vertrieb unserer Produkte. Durch die Nähe zu unserer Produktion haben Sie täglich einen Einblick in die internen Abläufe und können Produkte selber „anfassen und testen“ um qualifizierte Kenntnisse zu erlangen.

Ihre Aufgaben:

Qualifizierte telefonische Kundenberatung

Auftragsbearbeitung

Nachakquise

Neukundengewinnung

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium in BWL

Marketing oder Vertrieb

idealerweise mit Berufserfahrung

Freude am Umgang mit Kunden

PC Kenntnisse

Selbstständige, zuverlässige und unternehmensorientierte Arbeitsweise

Englisch Kenntnisse von Vorteil

Unser Angebot:

Festes Gehalt

Eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit

Ein junges aufgeschlossenes Team

Eine langfristige Beschäftigung

Aufstiegsmöglichkeiten

Haben Sie Lust auf eine neue berufliche Herausforderung am schönen Bodensee? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintritttermins per Email an: andrea.kuebler @ display-max.com oder per Post an: Display-Max GmbH, Hardtring 14b, 78333 Stockach senden.