Faltzelte richtig bedrucken lassen

Faltzelte sind weit mehr als nur ein Unterstand und Wetterschutz. Richtig bedruckt, können Sie der Blickfang für Ihre Marke sein! Fangen wir einmal mit der Grundfarbe ihres Faltzeltes an: diese sollte bereits ihre Marke widerspiegeln und in ihrer CI enthalten Sein. Wählen sie dabei nicht die Farbe ihres Logos, sondern die Komplementärfarbe. So fällt der Logodruck auf den Seiten- oder Rückwand um so mehr auf. Setzen sie ein Faltzelt zu Werbezwecken oder auf Events ein, sollte auf jeden Fall der Firmenname und das Firmenlogo gut sichtbar sein. Doch auf einem bedruckten Faltzelt hat noch viel mehr Platz!

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, welche Flächen des Faltzeltes bedruckt werden können. Hier gibt es zunächst einmal die Dachflächen: der Volant eignet sich hier besonders gut um den Firmennamen und das Logo zu präsentieren, da er rundum sichtbar ist. Die Schrift darf dabei nicht zu klein sein, so dass der Name auch aus der Entfernung noch erkennbar ist. Der Dacchvolant eignent sich auch deshalb gut als Druckfläche, weil er immer über den Köpfen der Besucher schwebt. Selbstverständlich kann auch die gesamte Dachfläche bedruckt werden. Dies ist jedoch nur Sinnvoll, wenn das Dach von oben her sichtbar ist – also wenn beispielsweise Drohnenaufnahmen gemacht werden.

Die beiden Seitenteile des Faltzeltes können ebenfalls bedruckt werden, genauso wie die Rückwand. Besonders gut für einen großen Logodruck eignet sich die Innenseite der Rückwand des Faltzeltes. Der Logodruck sollte sich dabei im oberen Drittel der Wand befinden, da er hier am besten sichtbar ist und nicht von Besuchern oder anderen Werbedispalys wie Werbetheken verstellt werden kann. Die Rückwand oder auch die Seitenwände des Faltzeltes eigenen sich darüber hinaus jedoch auch dafür, mehr Informationen über ihre Firma zu zeigen. Die Innenwände des Faltzeltes können dabei eingesetzt werden wie Rollup Displays und komplett mit Informationen bedruckt werden. So entsteht im Handumdrehen ein kompletter Messestand mit allen nötigen Bestandteilen.

Ist das Zelt von aussen rundum sichtbar, kann das Logo zusätzlich auf den Ausseneseiten der Seitenwände und / oder der Rückwand angebracht werden. Dies bietet sich jedoch nur an, wenn das Faltzelt frei steht und von allen Seiten gut sichtbar ist.

Ein bedrucktes Faltzelt schützt nicht nur vor Regen oder Sonne – es ermöglicht in kurzer Zeit und mit wenig Mitteln den Aufbau eines kompletten Messestandes! Man muss nur die Druckfälchen richtig nützen und schon ist nicht nur die Marke weithin sichtbar, sondern es können auch alle wichtigen Informationen über ihren Brand vermittelt werden. Und sollte der Druck einmal ausgetauscht werden müssen, kann man diesen einfach durch die einfarbigen Druckwände oder einen neuen Wunsch-Druck ersetzen!

Hochwertig bedruckte Faltzelte gibt es bei der Display-Max GmbH aus Stockach am Bodensee!