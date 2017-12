Die erste e-Rallye Marokko unterwegs mit aufblasbaren Torbogen

Die 1. E-Rallye in Marokko, RIVE MAROC , führt von Tanger über Casablanca und Marakkesch über den Hohen Atlas in die Solarhauptstadt Ouarzazate. 30 unterschiedlichste E-Fahrzeuge können bei der ersten Edition teilnehmen. Hierbei darf das innovativste elektro-Fahrzeug Deutschlands nicht fehlen: TWIKE ist Partner der Rallye und unterstützt diese mit einem leuchten rot-grünen, aufblasbaren Torbogen

Der TWIKE hat drei Räder, Platz für zwei Personen und wiegt etwa 270 kg. Er fährt 85 km/h und verbraucht umgerechnet 0,5l/100km. Im Jahr 2009 entwickelt, holte das TWIKE 4 im Jahr darauf den 3. Platz beim internationalen Automotive X-Prize. Nun geht es weiter mit dem TWIKE 5! Die Route des Rennens führt von Tanger über Casablanca und Marakkesch bis nach Quarzazate – 450 Kilometer quer durch Marokko. Keine leichte Strecke für E-Fahrzeuge, doch kein Problem für den leichten aber schnellen Zweisitzer TWIKE – und ebenfalls kein Problem für moderne Inflatables, wie aufblasbare Torbögen: Einfach und schnell aufbaubar war er an jedem Startpunkt der ideale Blickfang für die ungewöhnliche Rallye. Auch große Temperaturunterschiede wie jene zwischen dem hochgelegenen hohen Atlas und Quarzazate in der Sahara, sind für die robusten, aufblasbare Torbögen kein Problem. Sie können daher sowohl in der Wüste Marokkos als auch auf einer schweizer Skipiste problemlos eingesetzt werden. Da das Packmass sehr klein ist, ist auch der tägliche Standortwechsel einfach zu meistern.