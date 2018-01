Die coolsten Eventausstattungen und Werbedisplays 2017

Der Beginn des neuen Jahres ist eine Zeit des Planens – und eine Zeit der Rückschau. Wir haben uns deswegen Gedanken darüber gemacht, welche Eventausstattungen uns im Jahr 2017 am besten gefallen haben. Dabei ist uns eines aufgefallen: nicht nur die Eventausstattung selbst zählt, sondern auch der Einsatzzweck! Die meisten der hier vorgestellten Werbeausstattungen haben daher nicht nur einen echt coolen Look, sondern auch noch einen guten Zweck.

Eventausstattung Nr 1: Aufblasbarere Riesenbecher des AWM München

Unglaubliche 190.000 Kaffee-Pappbecher vermüllen täglich die Stadt München. Um möglichst viele Passanten auf das Problem aufmerksam zu machen, stellte das AWM drei Wochen lang Tag und Nacht an zentralen Punkten in München fünf Meter hohe aufblasbare Riesen-Kaffeebecher auf. Die Größe des aufblasbaren Bechers entspricht dabei dem Volumen der täglich in München weggeschmissenen Kaffeebecher. Damit keine Abspannseile benötigt werden und Passanten direkt an die aufblasbaren Sonderformen herantreten können, wurden diese innen mit einem 500 kg schweren Balast versehen. Um auch nachts Aufmerksamkeit zu erregen, wurden im inneren der Sonderformen ausserdem LED Beleuchtung verbaut. Aufblasbare Sonderformen wie der riesige Kaffeebecher sind das perfekte Werbedisplay für aufsehenerregende Aktionen!

Eventausstattung Nr 2: „schweiz.bewegt“

Das größte nationale Förderprogramm für Bewegung und gesunder Ernährung, schweiz.bewegt, setzt bei seinen Events auf auffallende, lila Werbedisplays. Schweiz.bewegt reist durch die Schweiz um zu vermitteln, dass Bewegung nicht nur wichtig ist, sondern auch Spass macht! Genau dieses Message überbringt auch die Eventausstattung. Sie ist nicht nur witzig und fällt ins Auge, sondern ist auch noch sehr mobil, schnell auf- und abbaubar und leicht zu transportieren. Als Blickfang dient ein 2 Meter großer Standballon in der Optik eines Heißluftballons. Darüber hinaus markieren aufblasbare Torbögen die Ziel- und Startflächen. Klassische rundum bedruckte Faltzelte, Messewände und Beachflags vervollkommnen die auffällig Ausstattung.

Eventausstattung Nr 3: GOFUS Sportevents

Seit 2001 bietet GOFUS ehemaligen und aktiven Fußballprofis eine Golfheimat: mehrmals im Jahr Veranstaltet GOFUS Golftuniere in Deutschland und auf Mallorca. Auch das dient einem guten Zweck: Die Erlöse der Veranstaltungen werden dem GOFUS Projekt „PLATZ DA!“ zur Verfügung gestellt, von dem wirtschaftlich schwächer gestellte Kinder und Jugendliche entsprechend ihres Alters gefördert werden. Auch bei diesen Veranstaltungen dienen aufblasbare Werbedisplays als ultimativer Blickfang: Der riesige Werbecube ist der Hingucker schlechthin. Die aufblasbaren Torbögen sorgen dafür, dass die Veranstaltungsfläche auf dem großen Golfplatz gut gekennzeichnet ist. Mobile Werbedisplays wie Beachflags und Faltdisplays werden rund um den Platz positioniert um für ständige Sichtbarkeit zu sorgen. Hochwertige bedruckte Eventmöbel sowie mehrere bedruckte Zelte – Faltzelte, Startents und aufblasbare Zelte – sorgen für Gemütlichkeit!

Eventausstattung Nr 4: Riesen-Urlaubsguru



Unsere vierter Favorit hat als einziger keinen guten Zweck. Das bekannte Reiseportal urlaubgsuru.de macht immer wieder durch spektakuläre Werbeaktionen, wie Bannerschlepp in Urlaubsregionen, auf sich aufmerksam. 2017 war das Portal mit einer riesigen aufblasbaren Sonderform unterwegs. Die aufblasbaren Urlaubgsgurus kam bei verschiedenen Events in ganz Deutschland zum Einsatz. Sie sind der ideale Blickfang für jedes Event. Wichtig ist dabei nicht nur die hohe Qualität der Sonderformen, sondern auch das kleine Packmaß und das lautlose Dauergebläse. Neben den drei Inflatables unterstützen rundum bedruckte Faltzelte die Aktionen. Die robusten Promotionzelte bietet sowohl Schutz vor Wind und Unwetter wie auch vor Sonne und eignet sich daher zu allen Jahreszeiten für einen Einsatz. Durch den vierfarbigen rundum Druck, ist das Branding des Unternehmens von allen Seiten gut sichtbar.

Habt ihr andere Favoriten? Dann lasst es uns wissen!