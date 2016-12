Werbetechnik Forum

Promoveo

Beiträge: 1

Permalink

NeulingBeiträge: 1

Die Promoveo GmbH ist ein neues, frisches hochqualitatives Druckunternehmen in den Bereichen Folientechnik, Werbetechnik und Großformatdigitaldruck in Regensburg. Wir sind Produktionspartner von Industriekunden, Werbeagenturen und Dienstleistern aus Messe- und Ladenbau. Die Promoveo GmbH ist vor Kurzem gestartet (deshalb haben wir auch noch keine Website :-), aber wir wachsen mit schnellen Schritten. Deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen [color=#]Schilder- und Lichtreklamehersteller (m/w[/color]) Das bieten Sie uns:

- abgeschlossene Berufsausbildung

- gute PC-Kenntnisse in branchenüblichen Programmen (RIP- & Plotsoftware)

- sicherer Umgang mit Großformatdruckern und Schneideplottern

- ausgereifte Fähigkeiten bei der Beschriftung von Schildern und Fahrzeugen

- handwerkliches Geschick bei der Montage von Werbeanlagen im Außenbereich

- selbständige und qualitätsbewußte Arbeitsweise

- Führerschein Klasse B Sie sind es gewohnt flexibel zu arbeiten. Täglich abwechselnde Aufgaben sind für Sie das Sahnehäubchen. Im Bedienen von Rollendruckern und Schneidplottern und sind Sie geübt. Sie verfügen über handwerkliches Geschick bei Fahrzeugverklebungen und haben idealerweise Erfahrung bei Vollverklebungen. Eine qualitativ hochwertige Arbeitsweise gehört zu ihrer persönlichen Einstellung. Einfache Montagearbeiten im Außenbereich stellen für Sie ebenfalls kein Problem dar. Und das bieten wir Ihnen:

Es erwartet Sie ein sicherer, attraktiver Arbeitsplatz in einem modernen Produktionsumfeld mit verantwortungsvollen und vielseitigen Tätigkeiten. In einem jungen, motivierten Team bietet sich bei leistungsgerechter Bezahlung Raum für Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Sie haben Interesse? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Bewerbungen bitte per E-Mail an info@promo-veo.de nm@promo-veo.de

094164645626