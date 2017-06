Bedruckte Eventmöbel mit Ihrem Logo

Mit bedruckten Eventmöbeln mit Ihrem Logo schaffen Sie auch ohne große Eventausstattung und großen Aufwand eine ansprechende Eventlocation – egal ob für Indoor- oder Outoor-Events.

Welche bedruckten Eventmöbel gibt es?

Bedruckte Sitzsäcke

Sitzsäcke sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, da sie sich perfekt an die Körperform anpassen. Daher werden sie auch zu immer beliebteren Eventmöbeln, vor allem bei Indoor-Veranstalltungen. Der Sitzsackbezug besteht aus einem strapazierfähigen Polyestermaterial und lässt sich ganz individuell mit jedem Wunschmotiv bedrucken. Der waschbare Bezug ist aus strapazierfähigem Polyester und wird mit Sublimationsdruck auf der Vorderseite bedruckt.

Sitzwürfel mit Logos

Bedruckte Sitzwürfel sind klassische bedruckte Eventmöbel. Sie sind besonders praktisch für Indoor-Events und Messen. Die Sitzwürfel werden aus hochwertigem, stabilem Schaumstoff hergestellt und mit individuell nach Ihren Wünschen bedrucktem Stoff überzogen. Dadurch sind Farbvariationen aller Art lieferbar. Der Überzug ist leicht wechselbar und waschbar . Die Würfel können auf allen Seiten individuell bedruckt werden, so dass der Werbeaufdruck von allen Seiten her sichtbar ist. Es giebt sie in den größen 40 cm und 50 cm Breite. Aus Sitzwürfeln lässt sich ganz nebenbei auch schnell eine Logowand bilden – man muss sie ganz einfach nur aufeinander stapeln!

Bedruckte Liegestühle & Regiestühle

Bedruckte Liegestühle und Regiestühle mit Logo sind der Burner bei Sommerevents. Die bequemen Sitzmöbel verbreiten eine angenehm relaxte Atmosphäre und sorgen für „Strand-Feeling“. Darüber hinaus sind diese Eventmöbel recht kostengünstig und einfach zu verstauen. Auch bei Indoor-Events werden sie gerne verwendet um entsprechendes Sommer-Feeling zu erzeugen. Die Liegestühle gibt sie mit und ohne Armlehne.

Aufblasbare Eventmöbel

Aufblasbare Eventmöbel sind die Exoten unter den Eventmöbeln. Sie können sowohl Indoor als auch Outdoor gut eingesetzt werden. Sie sind extrem auffallend und immer ein echter Eyecatcher – Aufblasbare Eventmöbel werden aus

sehr resistenten und geruchlosen TPU Material hergestellt. Der Überzug kann individuell, vollflächig bedruckt werden. Aufgrund seiner Beschaffenheit und seines einfachen Handlings ist sind die aufblasbaren Eventmöbel deal für den mobilen Einsatz geeignet und können an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden.



Stehtische mit Hussen

Hier sind wir wieder bei einem Klassiker! Stehtsiche werden beinahe auf jedem Event eingesetzt. Die bedruckten Hussen sorgen für das entsprchende Branding. Das strapazierfähige Material ist waschbar und bügelfrei. Tischplatten gibt es meist in den Größen 70 und 80 cm. Stehtische werden gerne als Sammelorte eingesetzt, oder bei Empfängen.

Bedruckte Sonnenschirme mit Logo

Bedruckte Sonnenschirme mit Logo zählen seit vielen Jahren zu den besonders beliebten Eventmöbeln auf Outdoor-Events und in der Gastronomie. Sie laden zum Verweilen ein und dienen gleichzeitig als Sonnenschutz mit UV Beschichtung – oder bei einem kleinen Schauer auch als Regenschutz. Bedruckte Sonnenschirme gibt es in den Größen von 1,80 bis 4,00 Meter Durchmesser und als Rundschirme oder eckige Werbeschirme.