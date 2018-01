Startent Sternenzelt – das besondere Eventzelt 

Startents oder Sternenzelte sind geniale Werbe- und Eventzelte in ansprechender Sternenform und eignen sich hervorragend für Event-, Promotion- und Sportveranstaltungen im Freien. Mit ihrer aussagekräftigen Form bleiben Sie garantiert in Erinnerung! Unsere Sternenzelte stellen nicht nur einen fantastischen Blickfang dar, sie schaffen es auch in kürzester Zeit und ohne großen Aufwand, eine tolle und ansprechende Location zu schaffen.



Startent Varianten – Sternenzelt hoch vier

Das Startent Sternenzelt von Display-Max gibt es in vier verschiedenen Größen. Von 8 Metern bis 17 Metern Durchmesser – jeweils in 18 verschiedenen Grundfarben! Die komplette Dachfläche des Sternenzelts kann individuell 4c bedruckt werden! Auch ein einfacher Logodruck auf der Dachfläche der Startents ist möglich. Startent – Eventzelte sind darüber hinaus optional mit Seitenwänden lieferbar, wahlweise mit und ohne Druck. Die Fenster und werden ganz einfach per Reißverschluss angebracht. Auch Wechselbanner mit ihrer Beschriftung können an den Sternenzelten angebracht werden – so kann der Druck je nach Veranstaltung ganz einfach ausgetauscht werden.

Weitere Eventzelte

Neben Startents gibt eine große Auswahl an weiteren Eventzelten. Dazu gehören die aufblasbaren Zelte mit und ohne Gebläse sowie klassische Faltzelte. Aufblasbare Zelte eigenen sich besonders gut für einen modernen und sportlichen Auftritt. Es gibt sie als aufblasbare Eventzelte mit Gebläsen sowie als pneumatische Modelle ohne Gebläse. Faltzelte hingegen sind der Klassiker unter den Eventzelten! Sie eignen sich für alle Arten von Promotionen oder gar als Messestand. Alle Zelte sind in verschiedenen Größen und Ausführungen lieferbar und können individuell nach den Wünschen der Kunden bedruckt werden!