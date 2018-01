Leuchtende Standballone – Kaltluftdispalys als Blickfang

Leuchtende Standballone sind, so wie Werbeballone, die idealen Werbedisplays um Standorte zu markieren und aus der Masse herauszustechen. Der Vorteil der Standballone ist, dass diese ohne Helium auskommen und nur über eine externe Stromzufuhr mit Luft aufgeblasen werden. Aufblasbare Standballone müssen dabei höchste Ansprüche an Qualität und Lebensdauer erfüllen. Durch die auffallende Größe der Standballone mit bis zu 2 Meter breite und bis zu 6 Meter Höhe, ist die Verbreitung der Werbebotschaft und die Sichtbarkeit der Marke garantiert. Daher eignen sich Standballone besonders gut zum Einsatz auf Messen und Events, um die Eventlocation ihrer Firma zu kennzeichnen.

Varianten und Materialien der Standballone

Aufblasbare Standballon werden aus einem Polyester-Material mit PVC-Beschichtung oder Ballonvinyl gefertigt und auf einem runden Sockel aus PVC-Plane angebracht. Standardmäßig gibt es sie in bis zu 2 Metern Breite und 6 Metern Höhe. Standballone gibt es zudem in verschiedenen Formen: Der runde Standballon hat die Ballonform einer klassischen Kugel. Die zweite Variante ist der Standballon in Form eines Heißluftballons. Zudem können die Standballone mit LED Beleuchtung ausgestattet werden und fungieren dann gleichzeitig als Leuchtsäule. Hochwertige Standballone werden mit Thermosublimations-Digitaldruck 4c bedruckt. Mehr über die Varianten aller Werbeballone erfahren Sie im Werbeballon-Shop!

Das Musikhaus Klier mit leuchtendem Standballon unterwegs

Um auf großen Konsumermessen aufzufallen, bedarf es heutzutage eines besonderen Blickfangs. Das Musikhaus Klier entschied sich daher bei seinem Auftritt auf der CONSUMENTA, Süddeutschlands größter Endverbrauchermesse, für einen leuchtenden Standballon. Selbst auf einer großen Messe ragt der Standballon über die Köpfe der Besucher hinaus und weist so immer den Weg direkt zu Ihrem Messestand! Neben seiner Größe, fällt der Standballon vor allem durch seine Leuchtkraft auf. Das Musikhaus Klier ist seit 1959 im Dienste der Musik tätig und besucht die CONSUMENTA seit fast 30 Jahren – immer mit unterschiedlichen Standgestaltungen und Konzepten. Dass sich ein solcher Messeprofi für einen Standballon entscheidet, spricht für sich. Neben dem Einsatz auf Messen, wird der Standballon auch für weitere Events und Konzerte eingesetzt und dem geneigten Besucher so direkt den Weg zu den besten Musikinstrumenten zeigen!