Flying Banner im Einsatz gegen PET-Flaschen

Selbst neben diesem gigantischen Wasserspender von Cleanwave.org, hier am Strand von Palma de Mallorca, sehen Flying Banner noch riesig aus! Die 390 cm großen Werbefahnen sind der Blickfang für die Aktion gegen PET-Flaschen. Cleanwave.org , eine Initiative des Co-Gründers der Incentive -Agentur Mallorca LifeXperiances S.L.,hat es sich nun zum Ziel gesetzt, auf den Balearen ein Netz an Verkaufsstellen für Mehrwegflaschen aus Edelstahl einzurichten, um so den Plastikmüll durch Einweg PET-Flaschen zu reduzieren. Außerdem wird es ein Netz aus Wasserspendern geben, an denen kostenlos Trinkwasser abgefüllt werden kann. Mit dem Launch steht dann auch eine App bereit, auf der jeder nachsehen kann, wo es Verkaufsstellen und Nachfüllstationen gibt. Das Netz soll so eng gespannt sein, dass die Trinkwasserkette nicht unterbrechen wird. Auch Touristen sollen so durch die gesamte Stadt – oder besser über die ganze Insel – kommen, ohne auch nur eine einzige PET-Flasche zu benötigen. Einige Läden in Palma sind bereits „Wasserspendestationen“ geworden. So der Fahrradvermieter und Bike-Shop Urban Drivestyle im Herzen Palmas mit all seinen Drivestations in verschiedenen Melia Hotels. Hierbei geht es um mehr, als nur um Müllvermeidung. Es geht darum, einen neuen Lebensstil zu entwickeln, das Bewusstsein zu haben, einen Beitrag zur Bewahrung der Welt zu leisten.

Ein paar Zahlen machen die Notwendigkeit deutlich

PET-Flaschen benötigen laut Umweltbundesamt 450 Jahre für ihre Zersetzung und der Anteil an PET-Flaschen am Verpackungsmix lag 2010 bei 34 Prozent weltweit. In Europa werden nur 48,4 Prozent der PET-Flaschen eingesammelt, in Entwicklungsländern gar keine. Der Großteil landet in der Natur und im Meer. Laut deutschem Umweltbundesamt befanden sich 2013 100 bis 150 Mio. Tonnen Abfälle in den Meeren, 60 % davon aus Plastik. 70 % des Abfalls sänken auf den Meeresboden, 15 % schwämmen an der Wasseroberfläche und 15 % würden an Strände gespült. Im Mittelmeer kommt Schätzungen zufolge auf zwei Plankton-Lebewesen ein Teil Mikroplastik. Schaut man sich den feinen Sand an unseren schönen Stränden mal etwas genauer an, so findet man nicht nur natürliches Gestein und Muschelteile, sondern vor allem viel feingranulares Plastik. Textilfasern aus recycelten PET-Flaschen haben daran einen großen Anteil: durch Abrieb beim Waschen gelangen mini-Plastikteilchen ins Abwasser in die Flüsse und Meere.

Werbedisplays und Flying Banner im Einsatz für den guten Zweck

Die überdimensionalen Beachflag Flying Banner sind genau das richtige um auf diese Aktion aufmerksam zu machen. Sie beeindrucken nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Farbechtheit und durch das leichte Flattern im Wind. Trotz ihrer Größe sind die Werbefahnen schnell aufgebaut und mobil im Einsatz. Coole Werbefahnen für einen guten Zweck!