Aufblasbarer Einlauftunnel für easyCredit BBL

Anlässlich der Saison-Highlights „ALLSTAR Day 2018“ und „Top Four 2018” bestellt die easyCredit BBL ihren neuen, aufblasbaren Einlauftunnel bei Display-Max GmbH aus Stockach am Bodensee. Der aufblasbare Einlauftunnel in Form eines Basketballs wurde individuell nach Kundenwunsch in der hauseigenen Konfektion gefertigt und zusätzlich mit einer schwarzen Tunnelverlängerung gefertigt.

Inflatables wie der Einlafutunnel der easyCredit BBL sind der Blickfang bei jedem Sportevent – da wundert es nicht, dass vor allem Sportvereine mehr und mehr auf die Idee kommen, ihre Maskottchen als aufblasbare Einlauftunnel zu gestalten. Jeder Einlauftunnel ist dabei ein Unikat, dass die Blicke auf sich zieht!

Nicht nur beim Basektball, auch bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel Einshokey, laufen die Spieler über einen Einlauftunnel auf das Spielfeld ein. Aufblasbare Einlauftunnel sind für Sponsoren der perfekte Ort um ihre Werbung zu platzieren – oder der Hauptsponsor gestaltet den Einlauftunnel als aufblasbare Produktnachbildung und nützt so den gesamten Einlauftunnel als aufblasbare Werbefläche. Die Einlauftunnel werden nicht nur im Stadion selbst von allen wahrgenommen, sondern darüber hinaus durch Übertragung im Fernsehen und auf spektakuläre Pressebilder, auch von allen Zuschauern ausserhalb des Stadions gesehen – die Werbewirkung ist so gleich verdoppelt. Die Fertigung der aufwändigen Werbeträger erfolgt individuell nach Wunsch der Kunden.