Rollup Displays – die beliebten Werbedisplays im Überblick

Rollup Displays gehören zu den beliebtesten Werbedisplays überhaupt! Sie sein günstig, einfach im Handling, erzeugen Aufmerksamkeit und vermitteln Informationen.

Um so dichter die Konkurrenz, um so wichtiger ist es positiv aufzufallen. Auf Events und Messen drängen sich die Stände dicht an dicht, der Besucher weiss gar nicht mehr, wo er zuerst hinsehen soll, die Aufmerksamkeit lässt nach. Ein gut auf die CI abgestimmter Messeauftritt oder Eventstand ist daher unabdingbar. Dies kann oft schon mit kleinen Mitteln umgesetzt werden: statt einem aufwändigen, eigens konstruierten Messestand kann es ein hochwertiges Profi-Faltzelt mit Druck sein, eine Messetheke mit Ihrem Logo und Claim sowie bedruckte Rollup-Displays. Das alles verbracht minimal Platz und Resourcen, hebt aber ihren professionellen Auftritt hervor. Bedruckte Rollup-Displays lassen ihre Firma professionell erscheinen, ohne teuer zu sein. Sie können auf Messeständen, am POS oder bei anderen Veranstaltungen eingesetzt werden, bei denen Sie ihre Firma präsentieren. Rollups nehmen wenig Platz weg, sind einfach aufzubauen, stabil und leicht zu transportieren.

Rollups im Einsatz: Best Taste Trading unterwegs mit Display-Max Rollup Displays

Für die Päsentation der hochwertigen neuen Premium-Linie „Limited Release“ aus der Destillerie Fassbind setzt die Schweizer Best Taste Trading auf klassische Rollup Displays der Display-Max GmbH: Die drei hochwertigen Rollup-Display Banner Classic der Größe 80×200 cm präsentieren die edlen Fruchtbrände der Sonderedition. Die Fruchtbände werden in Handarbeit im Herzen der Schweiz hergestellt. Die Destillerie Fassbind ist zudem die älteste Destillerie der Schweiz – sie liegt in der Gemeinde Oberarth und existiert bereits seit dem 13. Jahrhundert! Das Rollup-Display Classic 80×200 cm ist das beliebteste Rollup Banner in unserem Sortiment. Alle Rollup Systeme haben ein formschönes Design, brillante Drucke, sind robust und lassen sich mit wenigen Handgriffen auf – und abbauen.

Rollup Displays – Formen und Größen

Die Auswahl an Rollups scheint schier unendlich zu sein. Vom Klassiker 85×200 bis zu grossformatigen Rollup Displays 200×300 mit doppelseitigem Druck, die problemlos als Messewände eingesetzt werden können, ist alles zu haben. Achten sie beim Druck darauf, dass sie ihre Unternemensfarben verwenden, sowie das Logo und der Firmenclaim gut sichtbar sind. Bei Rollup-Displays mit Wechseldruck, kann sogar der Druck beliebig oft ausgetauscht werden. Sie müssen daher nicht für jede Veranstaltung ein neues Rollup-Display kaufen, sondern können immer die gleiche Rollup Kassette verwenden.

