PIN-Flags: Neue Beachflag Variante Made in Germany

PIN-Flags sind diesen Sommer der absolute Hit unter den Werbefahnen. Moderne Beachflag Werbefahnen schaffen im Handumdrehen eine starke Markenpräsenz, ob am POS, auf Sportevents oder bei Promotionaktionen. Schnell aufgebaut, leicht zu transportieren, wetterbeständig und mit bis zu vier Meter Höhe sind Beachflags heute als Outdoor-Werbung ein fester Bestandteil. Nun gibt es eine Neuheit unter den Beachflags, Made in Germany.

PIN-Flag: Die Beachflag Innovation von Display-Max

Die Display-Max GmbH hat als neue Variante der klassischen Beachflag, die PIN-Flag, auf den Markt gebracht. Diese moderne Beachflag Variante ist angelehnt an die Form eines Stecknadelkopfes – auf englisch „Pin“ genannt. Auch im Internet findet sich das Pin-Icon häufig um Orte und Events zu markieren. Diese neue Beachflag Variant eignet sich daher besonders gut für die Markierung von Standorten, wie beispielsweise Ladengeschäfte oder Messestände.

PIN-Flag Material und Spezifikationen

Die PIN-Flag ist nicht nur modern in der Form, sondern auch in der Umsetzung: Die stabile Aluminium-Konstruktion ist mit einem beidseitig bedruckten Polyestermaterial bezogen, so dass Ihre Werbung von zwei Seiten sichtbar ist. Der Druck bleibt dabei immer fest gespannt. Es kann bei diesen Werbefahnen zu keiner Faltenbildung kommen, so dass der Text immer perfekt lesbar ist. Dank des integrierten Kugellagers schwenkt die Fahne im Wind und ist um die eigene Achse drehbar. Den sicheren Stand garantiert eine 15kg Bodenplatte. Die modernen PIN-Flag Werbefahnen gibt es in den Größen S ( 165 cm ) M ( 200 cm ) und L ( 250 cm ). Der Aufbau der Fahnen kann von einer Person in 5 Minuten durchgeführt werden.