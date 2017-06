Fiat mit Display-Max Eventausstattung auf der COOP Beachtour 2017

An sieben Turnieren in sieben Schweizer Städten treffen bei der COOP Beachtour die besten nationalen aber auch internationalen Beachvolleyball-Duos aufeinander. Fiat wird an vier Turnieren mit einer modernen Eventausstattung von Display-Max und zwei Fahrzeugen präsent sein.

Der Auftakt fand vom 06.-09. April am Züricher Hauptbahnhof statt. Als Partner mit an Board, war Fiat mit einem Stand der Display-Max GmbH dabei.Bei einem sommerlichen Sportevent und sportlichen Fahrzeugen muss selbstverständlich auch die Eventausstattung dementsprechend sportlich und modern sein. Fiat entschied sich daher für leicht aufbaubare, pneumatische Zelte und weithin sichtbare, doppelseitig-bedruckten Beachflags sowie ein modernen Promotioncounter.

Genau das richtige, um den Fiat 124 Spider und den Fiat 500X vor Ort zu präsentieren. Pneumatische aufblasbare Zelte sind die mondernsten Eventzelte. Sie funktionieren ohne Stromzufuhr und sind daher für jede Eventlocation geeignet. Der Aufbau geht einfach und schnell, was vor allem bei unterschiedlichen Veranstaltungsorten wichtig ist. Die Zelte sind rundum gebrandet und sorgen mit den doppelseitig bedruckte Beachflags für die entsprechende Sichtbarkeit im Getümmel.

Insgesamt verfolgten rund 20‘000 Matchbesucher die aufregenden Spiele. Sensationelle Stimmung und volle Ränge prägten den Finaltag im Zürcher Hauptbahnhof. Während sich beim Frauenturnier eines der favorisierten Teams durchsetzte, gab es beim Männerturnier einen Überraschungssieger. Weiter geht es im Juni und im August nach Olten, Rorschach und Bern. Immer mit dabei die Eventausstattung von Display-Max und natürlich der Fiat Spider 124 sowie der Fiat 500X.