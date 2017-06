5 Tipps für erfolgreiches Point of Sale Marketing – Von Zielgruppenanalyse bis POS-Ausstattung

Direktmarketingaktionen haben in den letzten Jahren zunächst stark an Popularität gewonnen, dann jedoch wieder etwas von ihrem Glanz verloren. Oft bringen die POS-Aktionen nicht den gewünschten Return. Woran mag das liegen?

Zunächst einmal kommt auf die richtige Zielgruppe an. Ausserdem wird häufig der Einfluss der Mitarbeiter direkt vor Ort unterschätzt. Es kommt darauf an, sie rechtzeitig mit einzubeziehen und am Erfolg zu beteiligen. Dafür benötigen sie die richtige POS-Ausstattung. Zu guter letzt, darf die Evaluation der Direktmarketingaktion nicht vergessen werden.

Mit den nachstehenden 5 Tipps zeigen wir Ihnen, wie ihre POS-Aktion gelingt:

1. Analysieren Sie ihre Zielgruppe

Durch die Zielgruppenanalyse sammeln Sie Erkenntnisse über das Kaufverhalten Ihrer Zielgruppe. Seien Sie deshalb bei Zielgruppe Definition so präzise wie nur möglich. Eine klare Zielgruppe Definition wird Ihnen nicht nur helfen Ihre Kunden und deren Wünsche genau kennenzulernen, sondern wird Ihnen auch helfen, ihre Direktmarketingaktion korrekt zu planen. Wo und wann erreichen Sie ihre Kunden am besten und mit welchem Produkt ist welches Zielgruppensegment am besten ansprechbar? Welche Alternativprodukte stehen zur verfügung, die den Kunden vor Ort angeboten werden können? Integrieren sie am besten bereits hier ihren Vertrieb, da dieser die Kunden am besten kennen sollte.

2. Integrieren Sie ihre Vertriebskanäle in die Direktmarketingaktion

Beziehen Sie den Vertrieb so bald als möglich in Ihre Point of Sale Aktion mit ein – das Vertriebsteam ist wichtiger Bestandteil ihrer Direktmarketingaktion. Die Mitarbeiter am POS benötigen alle Produkt- und Kampagneninformationen vorab. Es dürfen keine offenen Fragen bleiben. Nur so kann der Vertrieb den Kunden informieren und überzeugen! Ein schneller Zugriff auf die benötigten Inhalte und mögliche Alternativprodukte, kann den Prozess deutlich unterstützen. Idealerweise handelt es sich um eine kanalübergreifende Tools. Seine sie auch für Rückfragen aus dem Vertriebsteam jederzeit offen und stehen sie im Informationsaustausch mit ihrem Mitarbeitern am POS. Dies hilft nicht nur den Team vor Ort zu einer besseren Performance und mehr Sicherheit, sondern auch ihnen bei der Bewertung der Aktion.

3. Wählen Sie die richtige POS-Ausstattung

Unabhängig davon wie hochwertig ihr Produkt ist und wie gut die Vertriebsmitarbeiter auf dem POS eingestellt – die Kaufentscheidung hängt hängt auch davon ab, wie gut Ihre Ware am Point of Sale präsentiert wird und welches Image sie mit ihrer POS-Ausstattung übermitteln. Eine professionelle POS-Ausstattung, die die der Display-Max GmbH, ist daher unabdingbar. Wichtig ist dabei nicht nur, dass diese rundum gebrandet ist, sondern auch, dass sie ein bestimmtes Markenbild übermittelt. Hierfür können Sie aus einer großen Menge unterschiedlicher Werbedisplays für Direktmarketingaktionen wählen. Die Marketingausstattung sollte zudem stabile und einfach im Handling sein, damit ihr Personal vor Ort schnell und einfach agieren kann.



4. Incentiveren Sie die POS-Mitarbeiter

Die Mitarbeiter vor Ort sind der Schlüssel zum Erfolg. Sie werden nur in ihrem Sinne handeln, wenn sie entsprechend vorbereitet sind und sich der Einsatz für die auszahlt. Daher sollten Sie erfolgreiche Mitarbeiter dementsprechend belohnen. Hierfür sollten vorab konkrete und erreichbare Ziele vorgeben werden.

5. Evaluation der Direktmarketingaktion

Jedes Feedback ist eine wertvolle Information! Schon während der Kampagnenlaufzeit zeigen Sie, indem Sie auf Rückmeldung entsprechend reagieren, dass Ihnen der Erfolg der POS-Aktion am Herzen liegt und sie auf ihre Mitarbeiter eingehen. Zudem können Sie die Aktion so schon während der Laufzeit verbessern. Im Anschluss an die Aktion sollten nochmals alle Rückmeldungen gesammelt und ausgewertet werden.