Die Top 5 Werbedisplays für Sportmarketing Events

Was sind Sportmarketing Events

Zunächst einmal zur Definition von Sportmarketing: Sportmarketing umfasst sowohl die Vermarktung von Sportprodukten durch Sportorganisationen (‚Marketing von Sport‘) als auch das Marketing von Produkten und Dienstleistungen mittels der Verwendung des Sports (‚Marketing mit Sport‘). (Gerd, Nufer, André Bühler: Sportmarketing: Einführung und Perspektive. In: Gerd Nufer, André Bühler (Hrsg.): Marketing im Sport – Grundlagen und Trends des modernen Sportmarketing. , 2013, S. 8.) Hierbei kann es sich sowohl um sportnahe Produkte wie zum Beispiel Sportkleidung, als auch um sportferne Produkte wie zum Beispiel Autos handeln.

Marketing von Sport ist die Vermarktung von Sportarten oder Sportlern unter Anwendung ergebnisorientierter Verfahren der Wirtschaftswissenschaft und der Kommunikation zum Zweck der Befriedigung von Kundenbedürfnissen.

Marketing mit Sport ist die Vermarktung von Leistungsbündeln unter Verwendung von Sport als Kommunikationsplattform.

Ziel ist u.a. der Aufbau von Marken, die Steigerung des Bekanntheitsgrades oder ein Imagetransfer. Für beide Formen des Sportmarketings spielt die Veranstaltung von Events eine große Rolle, vor allem bei Marketing mit Sport. Hier kommt somit das klassische Eventmarketing mit ins Spiel. Die klassischen Kommunikationsaufgaben des Marketing-Events lauten: Information, Emotion, Aktion und Motivation. Erst ihre Mixtur macht das Marketing-Event wirksam. Sportmarketing mittels Events hat sich in den letzten Jahren stark etabliert. Besonders für große Unternehmen ist der Imagetransfer und die Steigerung des Bekanntheitsgrades durch ein Engagement in beliebten Sportarten ein nützliches Instrument.

Was für Voraussetzungen müssen Werbdisplays erfüllen

Zu einem wirksamen Event gehören auch die passenden Marketing-Materialien und Werbedisplays. Hierbei gibt es bei Sportmarketing Veranstaltungen einige Besonderheiten zu beachten. Die Werbedisplays bei Sportmarketing Events sollen das Image der Marke und die Dynamik der Veranstaltung transportieren und an den Kunden weiter vermitteln. Darüber hinaus müssen die Werbedisplays bei Sportmarketing Events einerseits sehr stabil sein, da sie oft direkt in die Sport-Aktion integriert sind. Zum anderen müssen sie flexibel je nach Standort schnell auf und Abbau sein. Oft finden Sportmarketing Veranstaltungen nacheinander and mehreren Standorten statt, so wie die Coop Beachtour.

Was sind die Top 5 Werbedisplays für Sportmarketing Events

1. Aufblasbare Torbögen

Aufblasbare Torbögen sind auffallend große rundum bedruckbare Werbedisplays, die sich besonders gut für Sportmarketing eignen. Zum einen sind die Torbögen und damit auch die Sponsoren weithin sichtbar, zum anderen lassen sich die riesigen Werbebögen besonders gut als Start- oder Zielbogen einsetzen. Vor allem beim Zieleinlauf ist die Spannung groß und viele Zuschauer drängen sich dort. Der Torbogen ist daher ein idealer Blickfang, der auch häufig auf Fotos zu sehen ist. Die Werbewirkung wird somit multipliziert.

2. Aufblasbare pneumatische Eventzelte

Bei vielen Sportmarketing Events sind Zelte von Nöten – als Aufenthaltsort für Gäste oder Informationsstand. Bei Sportveranstaltungen empfehlen sich dynamisch wirkende aufblasbare Eventzelte. Da pneumatische Zelte ohne Strom auskommen, sind diese darüber hinaus flexibler in den Einsatzgebieten.

3. Beachflags Werbefahnen

Beachflag Werbefahnen dürfen bei keiner Sportmarketing Veranstaltung fehlen! Sie können überall am Spielfeldrand oder entlang der Laufstrecke plaziert werden und die Werbebotschaft ist aufgrund des doppelseitigen Drucks immer sichtbar. Im Wind bewegen sich die Fahnen darüber hinaus anmutig uns lenken so die Aufmerksamkeit auf sich und den Sponsor der Aktion.

4. Pop-Up Displays

Pop-Up Displays und Faltdisplays sind ein weites typisches Werbedisplay für Sportmarketing Events. Pop-Up Displays können überall einfach und schnell aufgebaut werden und eigenen sich vor allem für Sportevents auf Rasenflächen, oder bei Sportarten, wo der Blickfang eher auf dem Boden liegt – also Ballsportarten wie Fussball oder auch Golf.

5. Bedruckte Eventmöbel

Auch bei Sportmarketing Events muss es immer einen Platz zum Ausruhen und chillen geben. In dieser entspannten Atmosphähre darf die Markenpräsenz nicht fehlen. Bedruckte Eventmöbel, wie Sonnenschirme mit Logo, Liegestühle mit Aufdruck oder Stehtische mit bedruckten Hussen sind für diese Locations genau das richtige!

Beispiele für Sportmarketing Event-Ausstattungen: